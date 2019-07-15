Выступления, мастер-классы и настоящий бал: как школа-студия «Перспектива» стала лауреатом Международного фестиваля «Театральная вольница»

СЕГОДНЯ 19:16 2019-07-15T19:16:29+03:00

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Донецкий драмтеатр продолжает покорять сцены России, свои таланты продемонстрировала и детская театральная школа-студия «Перспектива», чьи воспитанники занимаются при МДТ имени М.М. Бровуна.

"Перспектива" стала лауреатом 3-й степени IV Международного фестиваля сценического искусства среди молодежных самодеятельных коллективов «Театральная вольница» в Ростове-на-Дону. Кроме того, звание лауреата в номинации «Молодое дарование» получила юная актриса Таисия Шаталова.

- Воспитанники школы-студии «Перспектива» достойно представили нашу Республику в Ростове. Они торжественно прошлись в театральном шествии, посетили мастер-классы по пространственной пластике, актерскому мастерству, пантомиме, вокалу и основам сценического боя. Ребята приняли участие в программе «Открытый микрофон» и побывали на балу. Даже несмотря на высокую конкуренцию, они вернулись с наградами, а это лишний раз подтверждает то, что с каждым годом эти дети становятся талантливее, - сказала генеральный директор-художественный руководитель муздрамы Наталья Волкова.

6 июля дончане представили на ростовской сцене спектакль «Другие» Игоря Рыбчинского. В этом году фестиваль «Театральная вольница», проходивший в Донской столице с 5 по 9 июля, объединил театры из разных уголков России – Екатеринбурга, Иваново, Клина, Анапы, Советска Калининградской области, Тамбова, Москвы, Ростова-на-Дону, а также стран ближнего зарубежья. Зрители увидели 13 разножанровых спектаклей. В состав профессионального жюри вошли актеры, сценаристы, режиссеры. В их числе – и сам Игорь Рыбчинский.

ИСТОЧНИК KP.RU