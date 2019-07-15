Поступил сигнал о минировании КПВВ "Майорское": люди были эвакуированы

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-15T13:00:08+03:00

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Все чаще пересечение блокпостов на границе с Украиной становится экстремальным мероприятием. На КПП «Майорское» из-за сообщения о минировании эвакуированы люди. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

-Сегодня утром, непосредственно перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда, в 05.45 от неизвестного лица в службу «102» Национальной полиции поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ «Майорское», — говорится в сообщении.

Гражданских лиц, которые ожидали начала работы перед контрольным пунктом и весь персонал, который осуществляет контрольно-проверочные операции, эвакуировали в безопасное место.

Сейчас территория КПВВ обследуется группой разминирования ГСЧС и принимаются все необходимые меры безопасности.

Ранее на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская» скончался 70-летний мужчина, житель Донбасса. По предварительным данным, мужчина умер от обширного инсульта. Это далеко не первый случай. К тому же все чаще дончане высказывают замечания на неудовлетворительную работу пунктов пропуска со стороны ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU