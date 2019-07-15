Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-15T08:33:51+03:00

Высказываний с 2014 года много, а результата - ноль. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Изменить размер текста: A A

Кажется за пять лет уже высказались все, но от этого ситуация ничуть не изменилась. В эфире украинского телевидения Дмитрий Разумков, представляющий партию Зеленского, заявил, что она может быть завершена только путем переговоров, но «не с марионетками-боевиками, а напрямую с Москвой, которая их поддерживает».

Разумков прекрасно знает, что прямые переговоры Киева и Донбасса прописаны в Минских соглашениях, которые, как мы помним, Зеленский публично пообещал выполнить. Также Разумков знает, что Москва не является одной из сторон конфликта согласно Минским договорённостям.

И всё же он говорит следующее:

- Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых ЛНР и ДНР абсолютно не самостоятельны.

Он утверждает, что на противоположной стороне конфликта стоит Россия и полностью ей подконтрольные и управляемые республики Донбасса.

При этом, кроме слов и очередных высказываний, официальный Киев не предпринимает ничего. 160 снарядов упали на территорию ДНР, в результате - десятки разрушенных домов, повреждения нефтеперерабатывающего завода в Докучаевске, двое раненых – это то, что успела украинская армия только за прошедшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU