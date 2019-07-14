2019-07-14T21:41:41+03:00
Политика

Бойцы НМ ЛНР сбили над Обозным украинский беспилотник

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: news.bigmir.netФото: news.bigmir.net
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Над поселком Обозное Славяносербского района военнослужащий Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

- В районе населенного пункта Обозное нашими военнослужащими был обнаружен и уничтожен беспилотник противника типа «Квадракоптер», - сообщил он.

Офицер пресс-службы уточнил, что сбитый БПЛА принадлежал 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, командиром которой является полковник Олег Зенченко.

- Фото и видео материалы с БПЛА изучаются нашими специалистами, - отметил Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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