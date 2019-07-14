Бойцы НМ ЛНР сбили над Обозным украинский беспилотник
Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Фото: news.bigmir.net
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Над поселком Обозное Славяносербского района военнослужащий Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.
- В районе населенного пункта Обозное нашими военнослужащими был обнаружен и уничтожен беспилотник противника типа «Квадракоптер», - сообщил он.
Офицер пресс-службы уточнил, что сбитый БПЛА принадлежал 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, командиром которой является полковник Олег Зенченко.
- Фото и видео материалы с БПЛА изучаются нашими специалистами, - отметил Филипоненко.
ИСТОЧНИК KP.RU