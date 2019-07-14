2019-07-14T21:23:58+03:00
Политика

Генштаб ВСУ готовит подтасовки на выборах в пользу партии Зеленского

Для этого в зону "ОСС" откомандируют три тысячи солдат
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: dev.theworldnews.netФото: dev.theworldnews.net
Изменить размер текста:

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины готовится подтасовка на выборах в Верховную раду в пользу партии действующего президента Зеленского «Слуга Народа».

- На беспрецедентные меры пошел начальник генерального штаба ВСУ генерал Руслан Хомчак, - говорит офицер пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко. - С целью увеличения количества голосов в пользу партии «Слуга народа» отданы указания командующим оперативно-тактической группировки Микацу и Содолю об откомандировании трех тысяч военнослужащих в зону «ООС».

Однако данное распоряжение должно быть исполнено только на бумаге, при этом голоса формально откомандированных военнослужащих будут использованы для подтасовки результатов выборов на подконтрольных ВСУ территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Генштаб ВСУ пытается провернуть махинацию с подтасовкой результатов на парламентских выборах в Украине
Обстрелы ДНР: пять домов в Докучаевске разрушено снарядами ВСУ
Бойцы НМ ЛНР сбили над Обозным украинский беспилотник
Бабушка так напилась, что забыла 9-месячную внучку в кустах: ребенка нашли прохожие
В Стаханове маленький ребенок выпал с балкона шестого этажа
Бумеранг неизбежен: Атошники, уничтожавшие Донбасс, мрут у себя на родине
Клуб коллекционеров в ЛНР провел выставку, посвященную летним праздникам
Стучите в рельсу: Украинские боевики теперь смогут жаловаться на «горячую линию»
Безсонов: «Среди военных в зоне карательной операции продолжают процветать коррупция и неуставные взаимоотношения»
Дубай из оккупированных территорий Донбасса сделать у Украины не получилось
Обстрелы ДНР: украинскими снарядами поврежден завод в Докучаевске, разрушены домостроения и ранено двое мирных жителей ДНР
На севере Горловки из-за обстрелов ВСУ обесточено девять трансформаторных подстанций
Около 250 человек жителей ДНР удерживаются в украинских тюрьмах
Что наделала гроза в ДНР и ЛНР: поваленные деревья, села без электричества
В Донецке прошли гонки на горных велосипедах: для трассы использовали ландшафт Буденновского района
Офицер ВСУ: Зеленского снесут и Украина еще потеряет территории
Украинские боевики нанесли удар по Докучаевскому нефтеперерабатывающему заводу
В Алчевске в ДТП пострадало двое подростков
В ЛНР ввели штрафы за нарушение таможенных правил
В полночь украинские боевики открыли огонь по селу Пришиб в ЛНР