Генштаб ВСУ готовит подтасовки на выборах в пользу партии Зеленского

СЕГОДНЯ 21:23 2019-07-14T21:23:58+03:00

Для этого в зону "ОСС" откомандируют три тысячи солдат

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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины готовится подтасовка на выборах в Верховную раду в пользу партии действующего президента Зеленского «Слуга Народа».

- На беспрецедентные меры пошел начальник генерального штаба ВСУ генерал Руслан Хомчак, - говорит офицер пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко. - С целью увеличения количества голосов в пользу партии «Слуга народа» отданы указания командующим оперативно-тактической группировки Микацу и Содолю об откомандировании трех тысяч военнослужащих в зону «ООС».

Однако данное распоряжение должно быть исполнено только на бумаге, при этом голоса формально откомандированных военнослужащих будут использованы для подтасовки результатов выборов на подконтрольных ВСУ территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU