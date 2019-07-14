2019-07-14T19:20:36+03:00
Происшествия

Бабушка так напилась, что забыла 9-месячную внучку в кустах: ребенка нашли прохожие

Никто не хватился ребенка, пока домой к горе-родственникам не заявилась полиция
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Женский алкоголизм вовсю конкурирует с мужским. Фото: kluchnikov.ruЖенский алкоголизм вовсю конкурирует с мужским. Фото: kluchnikov.ru
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В Макеевке пьяная бабушка забыла в кустах на рынке годовалую внучку. Об этом начали писать очевидцы в социальных сетях еще сегодня днем.

- Макеевка! Нашли ребенка, Гвардейский рынок, в кустах! Девочка, на вид 9-10 месяцев, спокойная, - говорится в первом сообщении на эту тему. Ребенка забрали в участок полиции.

Позже появилась информация, что "родственники девочки нашлись".

- У мамы девочки какие-то психические расстройства и она пыталась недавно сброситься с 8-го этажа. Бабушка вызвалась посидеть с ребёнком, гуляла с девочкой и встретила друга - собутыльника, выпили столько, что она забыла про ребенка и пошла домой. Дедушка ребенка был тоже не в трезвом состоянии, но не критично, адекватный, в доме куда пришли сотрудники милиции играла музыка и никто не беспокоился о пропаже малышки, - говорится в сообщении.

Отмечается, что родителей уже оповестили, и они забрали младенца из участка полиции.

Ранее мы сообщали, что еще один трагический случай произошел в Стаханове, где нерадивая мамаша пошла выпивать, оставив без присмотра двух малолетних детей. Один ребенок выпал с окна шестого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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