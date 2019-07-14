2019-07-14T22:34:29+03:00
Политика

Генштаб ВСУ пытается провернуть махинацию с подтасовкой результатов на парламентских выборах в Украине

Причем результаты будут подтасованы в пользу партии действующего президента
Екатерина Сорока
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Командование «ООС» продолжает игнорировать указы верховного главнокомандующего и пытается обострить ситуацию в районе Станицы Луганской. Фото: newsone.uaКомандование «ООС» продолжает игнорировать указы верховного главнокомандующего и пытается обострить ситуацию в районе Станицы Луганской. Фото: newsone.ua
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В преддверии внеочередных парламентских выборов на Украине начальник Генерального штаба ВСУ планирует отправить три тысячи военнослужащих в зону «ООС». Голоса призывников будут отправлены в пользу партии «Слуга Народа». Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Данное распоряжение должно быть исполнено только на бумаге, при этом голоса формально откомандированных военнослужащих будут использованы для подтасовки результатов выборов на подконтрольных ВСУ территориях, — говорится в заявлении.

Также Иван Филипоненко добавил, что эта схема уже давно отработана Генеральным штабом ВСУ. И кроме начальника в этом деле замешаны командующие оперативно тактических группировок Микац и Содоль.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы на Украине должны пройти 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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