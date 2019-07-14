В Стаханове маленький ребенок выпал с балкона шестого этажа

СЕГОДНЯ 18:26 2019-07-14T19:18:33+03:00

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В Стаханове женщина оставила дома без присмотра двух своих маленьких детей, а сама пошла выпивать с приятелями. В итоге один ребенок выпал с балкона шестого этажа. Чудом он остался жив. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

— Прокуратурой города Стаханова в порядке надзора за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних и молодежи проведена проверка в отношении матери, которая воспитывает двух малолетних детей. В результате неисполнения матерью обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, малолетний ребенок 2015 года рождения выпал с балкона шестого этажа и получил телесные повреждения, — говорится в заявлении.

Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР провели расследование, после которого выяснилось, что женщина осознанно оставила детей дома одних. Она была в курсе, что они не могут сами о себе позаботиться. Но это ее не оставило.

Теперь по фактам этого происшествия прокуратура возбудила уголовное дело против нерадивой матери. Самое суровое наказание, которое может вынести суд по этому делу, это посадить ее в тюрьму на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU