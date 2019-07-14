Клуб коллекционеров в ЛНР провел выставку, посвященную летним праздникам

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-14T17:49:15+03:00

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Члены республиканского клуба коллекционеров организовали выставку, посвященную летним праздникам. На ней можно было увидеть старинные монеты, советские значки, первые фотоаппараты и другие интересные вещи.

— Эту выставку мы посвятили лету, летним праздникам, этой идеей объединили наше мероприятие. Здесь можно увидеть различные значки, медали, монеты, часы, фотоаппараты, статуэтки. Каждая вещь по-своему уникальна по предмету коллекционирования, — рассказал председатель клуба Александр Брыков.

Также председатель добавил, что мероприятия, которые организовывает клуб, пользуются интересом у жителей Республики, будь-то тематические выставки или познавательные лекции.

Но еще более интересны такие выставки самим коллекционером. Ведь это один из шансов лишний раз продемонстрировать свои сокровища, которые они собирали годами.

ИСТОЧНИК KP.RU