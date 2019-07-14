2019-07-14T17:08:05+03:00
Политика

Стучите в рельсу: Украинские боевики теперь смогут жаловаться на «горячую линию»

До этого все жалобы отправлялись в администрацию президента Украины, но там их накопилось слишком много
Екатерина Сорока
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36-я бригада находится под командованием Гнатова. Фото: mvdlnr.ru36-я бригада находится под командованием Гнатова. Фото: mvdlnr.ru
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Командование штаба «ООС» создало для военнослужащих ВСУ «горячую линию», позвонив на которую они могут выразить все свои жалобы. Раньше эту роль выполняла администрация президента Украины. Но из-за многочисленных жалоб подчиненных командование вынуждено было открыть дополнительный канал связи. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Командование штаба «ООС» до последнего не хотело открывать «горячую линию». Однако жалобы боевиков из 30-й бригады заставили сменить поменять решение.

Боевики обратились в администрацию президента Украины с жалобой на командование. Они обвиняли вышестоящие чины в невыплате положенных им надбавок за нахождение в зоне «ООС».

— В этой связи отмечается саботаж личным составом приказов командования 30-й бригады. Также факты коррупции среди командования отмечаются в 36-й отдельной бригаде морской пехоты и 93-й отдельной механизированной бригаде, — добавил Даниил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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