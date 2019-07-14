Стучите в рельсу: Украинские боевики теперь смогут жаловаться на «горячую линию»
Командование штаба «ООС» создало для военнослужащих ВСУ «горячую линию», позвонив на которую они могут выразить все свои жалобы. Раньше эту роль выполняла администрация президента Украины. Но из-за многочисленных жалоб подчиненных командование вынуждено было открыть дополнительный канал связи. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Командование штаба «ООС» до последнего не хотело открывать «горячую линию». Однако жалобы боевиков из 30-й бригады заставили сменить поменять решение.
Боевики обратились в администрацию президента Украины с жалобой на командование. Они обвиняли вышестоящие чины в невыплате положенных им надбавок за нахождение в зоне «ООС».
— В этой связи отмечается саботаж личным составом приказов командования 30-й бригады. Также факты коррупции среди командования отмечаются в 36-й отдельной бригаде морской пехоты и 93-й отдельной механизированной бригаде, — добавил Даниил Безсонов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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