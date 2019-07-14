2019-07-14T16:03:18+03:00
Политика

Безсонов: «Среди военных в зоне карательной операции продолжают процветать коррупция и неуставные взаимоотношения»

В частности это касается командования 93-ей бригады, которое ослабило контроль над своими подчиненными
Екатерина Сорока
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Боевики, которые покинули подразделение, прихватили с собой оружие. Фото: m.censor.net.uaБоевики, которые покинули подразделение, прихватили с собой оружие. Фото: m.censor.net.ua
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Военнослужащие 93-й бригады в так называемой зоне «ООС» пользуется всеми благами, которые оставило после себя командир Брыжинский. Перед тем, как уехать на гражданку, он значительно ослабил контроль над своими подчиненными. Из-за чего теперь в подразделении царит коррупция и неуставные взаимоотношения. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Перед убытием из зоны «ООС» Брыжинский ослабил контроль над подчиненными. В результате, трое военнослужащих первого батальона, употребив спиртные напитки на личном автотранспорте одного из сослуживцев покинули зону «ООС», — рассказал начальник пресс-службы.

Но уход в самоволку – это не единственный случай нарушения дисциплины в 93-й бригаде. По словам источника Народной милиции, в подразделении был вскрыт факт издевательств среди боевиков бригады. Один из военнослужащих не выдержал нападков со стороны своих коллег и покончил жизнь самоубийством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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