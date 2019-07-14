2019-07-14T15:53:30+03:00
Политика

Дубай из оккупированных территорий Донбасса сделать у Украины не получилось

Нищета, высокие тарифы, чистки инакомыслящих, прессинг населения - мало чему тут можно позавидовать
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Витрина из оккупированных территорий Донбасса у Украины так и не получилась. Фото: vk.com/my_avdeevkaВитрина из оккупированных территорий Донбасса у Украины так и не получилась. Фото: vk.com/my_avdeevka
Изменить размер текста:

Киев все годы войны в Донбассе неоднократно обещал, что сделает оккупированные ВСУ города, такие как Мариуполь, Краматорск Волноваха и другие предметом гордости Украины и зависти со стороны жителей ДНР и ЛНР. Так, чтобы сепары начали кусать локти и проситься в нэньку.

Но что-то пошло не так — завидовать, глядя на эти города нечему. Такое заявление сделал эксперт-международник, экс-глава информационного департамента МИД Украины Волошин.

- Реально за годы, эти пять лет фактически боевые действия не ведутся ни в Мариуполе, ни в Краматорске, ни в Волновахе, по большому счёту, инфраструктура осталась такой же убитой, если не стало ещё хуже.

А сколько было разговоров!

- Давайте чуть ли не Дубай сделаем, чтобы с той стороны фронта всем было стыдно, что они там Россию поддерживают», но ничего же сделано не было, в этом смысле это главная проблема, а мы сразу всё сводим к идеологии: за Украину они, за Путина и так далее. Они не будут ни за какую Украину, пока, извините, в Волновахе главная проблема, действительно, питьевая вода, — сказал он.

Я вспомнила родную Авдеевку, рассказы местных о том, как там недоброжелатели стучат на тех, кто в школе и детском саду говорит на русском языке, как разворовали остановившийся в 2014 году трампарк и вырезали рельсы, как обнищавший народ не в состоянии оплачивать растущие тарифы по коммуналке и понимаю, что завидовать и правда нечему.

Ранее мы рассказывали, какие чистки проводит СБУ в станице Луганской в поисках сепаратистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бабушка так напилась, что забыла 9-месячную внучку в кустах: ребенка нашли прохожие
В Стаханове маленький ребенок выпал с балкона шестого этажа
Бумеранг неизбежен: Атошники, уничтожавшие Донбасс, мрут у себя на родине
Клуб коллекционеров в ЛНР провел выставку, посвященную летним праздникам
Стучите в рельсу: Украинские боевики теперь смогут жаловаться на «горячую линию»
Безсонов: «Среди военных в зоне карательной операции продолжают процветать коррупция и неуставные взаимоотношения»
Обстрелы ДНР: украинскими снарядами поврежден завод в Докучаевске, разрушены домостроения и ранено двое мирных жителей ДНР
На севере Горловки из-за обстрелов ВСУ обесточено девять трансформаторных подстанций
Около 250 человек жителей ДНР удерживаются в украинских тюрьмах
Что наделала гроза в ДНР и ЛНР: поваленные деревья, села без электричества
В Донецке прошли гонки на горных велосипедах: для трассы использовали ландшафт Буденновского района
Офицер ВСУ: Зеленского снесут и Украина еще потеряет территории
Украинские боевики нанесли удар по Докучаевскому нефтеперерабатывающему заводу
В Алчевске в ДТП пострадало двое подростков
В ЛНР ввели штрафы за нарушение таможенных правил
В полночь украинские боевики открыли огонь по селу Пришиб в ЛНР