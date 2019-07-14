Дубай из оккупированных территорий Донбасса сделать у Украины не получилось

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-14T15:53:30+03:00

Витрина из оккупированных территорий Донбасса у Украины так и не получилась. Фото: vk.com/my_avdeevka

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Киев все годы войны в Донбассе неоднократно обещал, что сделает оккупированные ВСУ города, такие как Мариуполь, Краматорск Волноваха и другие предметом гордости Украины и зависти со стороны жителей ДНР и ЛНР. Так, чтобы сепары начали кусать локти и проситься в нэньку.

Но что-то пошло не так — завидовать, глядя на эти города нечему. Такое заявление сделал эксперт-международник, экс-глава информационного департамента МИД Украины Волошин.

- Реально за годы, эти пять лет фактически боевые действия не ведутся ни в Мариуполе, ни в Краматорске, ни в Волновахе, по большому счёту, инфраструктура осталась такой же убитой, если не стало ещё хуже.

А сколько было разговоров!

- Давайте чуть ли не Дубай сделаем, чтобы с той стороны фронта всем было стыдно, что они там Россию поддерживают», но ничего же сделано не было, в этом смысле это главная проблема, а мы сразу всё сводим к идеологии: за Украину они, за Путина и так далее. Они не будут ни за какую Украину, пока, извините, в Волновахе главная проблема, действительно, питьевая вода, — сказал он.

Я вспомнила родную Авдеевку, рассказы местных о том, как там недоброжелатели стучат на тех, кто в школе и детском саду говорит на русском языке, как разворовали остановившийся в 2014 году трампарк и вырезали рельсы, как обнищавший народ не в состоянии оплачивать растущие тарифы по коммуналке и понимаю, что завидовать и правда нечему.

Ранее мы рассказывали, какие чистки проводит СБУ в станице Луганской в поисках сепаратистов.

ИСТОЧНИК KP.RU