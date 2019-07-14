Около 250 человек жителей ДНР удерживаются в украинских тюрьмах
Украинская сторона удерживает на своей территории около 250 жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.
— Согласно оперативным данным, украинской стороной удерживаются 249 человек. Из них 101 человек, нахождение которых на украинской территории установлено и подтверждено. Также была получена информация об освобождении одного из жителей Республики. Еще по 148 людям нет никакой информации или она уточняется украинской стороной, — говорится в сообщении пресс-службы.
Также в пресс-службе добавили, что на этой неделе в аппарат Уполномоченного по правам человека не поступала информация о новых задержаниях Украины или без вести пропавших людях.
Напомним, что на сегодняшний день в аппарате есть список людей, которые считаются без вести пропавшими. Сейчас в нем записаны 461 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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