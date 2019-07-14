Около 250 человек жителей ДНР удерживаются в украинских тюрьмах

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-14T14:02:09+03:00

Также Дарья Морозова рассказала, что в украинских подразделениях наблюдается тенденция нападения на сотрудников СМИ. Фото: apostrophe.ua

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Украинская сторона удерживает на своей территории около 250 жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

— Согласно оперативным данным, украинской стороной удерживаются 249 человек. Из них 101 человек, нахождение которых на украинской территории установлено и подтверждено. Также была получена информация об освобождении одного из жителей Республики. Еще по 148 людям нет никакой информации или она уточняется украинской стороной, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в пресс-службе добавили, что на этой неделе в аппарат Уполномоченного по правам человека не поступала информация о новых задержаниях Украины или без вести пропавших людях.

Напомним, что на сегодняшний день в аппарате есть список людей, которые считаются без вести пропавшими. Сейчас в нем записаны 461 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU