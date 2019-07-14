Что наделала гроза в ДНР и ЛНР: поваленные деревья, села без электричества

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-14T13:46:16+03:00

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Почти 600 абонентов в поселке городского типа (пгт) Родаково Славяносербского района остались без электроснабжения в результате вызванного непогодой аварийного отключения. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

- 13 июля 2019 года, 20.40, Славяносербский район, пгт Родаково: в связи с ухудшением погодных условий (гроза) без энергоснабжения 596 абонентов по улицам Ворошилова, Вокзальная и в квартале Шевченко, - говорится в сообщении.

Ремонтные работы запланированы на сегодня.

Тем временем, в ДНР стихия не имела столь разрушительных последствий. Из-за вчерашней грозы и ветра в Донецке в Калининском районе упало дерево, но никого не травмировало. Случилось это на улице Краснофлотской.

Как мы сообщали ранее, дождливая погода в Донбассе сохранится. Сегодня и в ДНР, и в ЛНР пройдут дожди с грозами. Поэтому, если стихия вас застанет на улице, не укрывайтесь от нее под деревьями, а поспешите в более надежное укрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU