В Донецке прошли гонки на горных велосипедах: для трассы использовали ландшафт Буденновского района

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-14T12:53:30+03:00

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13 июля в Донецке прошел чемпионат и первенство Республики по велосипедному спорту – маунтинбайку. Они были организованы в виде гонки олимпийский кросс-кантри.

Участвовали в соревнованиях велосипедисты всех возрастных категорий из Донецка, Горловки, Енакиева и Макеевки.

— В соревнованиях принимали участие спортсмены всех возрастных групп, начиная со старшей (мужчины и женщины) и заканчивая детьми в возрасте 11–12 лет. Для каждой возрастной группы была выбрана соответствующая по сложности трасса. Для младшей возрастной группы протяженность дистанции составляла 1600 километров, для старшей группы спортсменов – 2500 километров, — рассказал главный судья соревнований Владимир Мережук.

Так как соревнования проводилось среди спортсменов, которые ездят на горных велосипедах, то организаторы искали специальный маршрут. В нем обязательно должны быть и подъемы, и спуски, и даже крутые виражи. В итоге выбор пал на местность в Буденовском районе Донецка.

По окончанию гонки были определены победители. Они получили медали и грамоты от министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU