2019-07-14T10:41:20+03:00
Общество

В Алчевске в ДТП пострадало двое подростков

14-летние дети были госпитализированы в больницу с многочисленными травмами
Екатерина Сорока
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Пострадавших отправили в центральную городскую больницу города Алчевска. Фото: navigato.ruПострадавших отправили в центральную городскую больницу города Алчевска. Фото: navigato.ru
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В Алчевске на улице Ленина произошло ДТП. Из-за невнимательности на дороге произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat и скутера. В результате чего подростки, которые ехали на скутере, были госпитализированы в больницу с многочисленными травмами. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке пресс-службы МЧС ЛНР.

— За истекшие сутки в Республике произошло одно чрезвычайное происшествие. В Алчевске на улице Ленина, в районе магазина Каштан произошло ДТП. В результате столкновения автомобиля Volkswagen Passat и скутера пострадали двое детей 2005 года рождения, — говорится в сообщении.

Оба подростка получили травмы средней тяжести. Один из подростков, который находился за рулем скутера, получил множество легких травм и был отправлен на амбулаторное лечение. А вот его пассажиру повезло меньше. Он будет проходить лечение в больнице, в травматологическом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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