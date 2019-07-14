2019-07-14T09:58:33+03:00
Экономика

В ЛНР ввели штрафы за нарушение таможенных правил

Штрафы налагаются из-за повреждения, утраты пломб на грузе или отсутствии печатей
Екатерина Сорока
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Полное название закона: «О внесении изменений в Закон ЛНР «О некоторых вопросах административной ответственности за нарушение таможенных правил». Фото: uriston.comПолное название закона: «О внесении изменений в Закон ЛНР «О некоторых вопросах административной ответственности за нарушение таможенных правил». Фото: uriston.com
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На днях депутаты Народного совета Республики приняли новый закон. Теперь за нарушение таможенных правил будет следовать административная ответственность в виде штрафа. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе Народного совета ЛНР.

— Задачей закона является урегулирование порядка привлечения к административной ответственности за нарушение таможенных правил в части повреждения или утраты пломб, печатей либо других средств идентификации, указанных в товаросопроводительных документах, и установление административного взыскания в виде штрафа, — рассказал депутат Роман Лысенко.

Также Лысенко добавил, что до выпуска нового закона за утрату, уничтожение или повреждение идентификационных отметок на грузе никакой административной ответственности не было.

— При разработке проекта закона был учтен главный вектор развития законодательства ЛНР – интеграция с законодательством РФ, — добавил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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