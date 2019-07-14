2019-07-14T09:36:18+03:00
Политика

Украинские боевики негодуют: сорваны поставки формы, будет не так комфортно уничтожать сепаров

Предателями Украины в этот раз стали уважаемые международные партнеры
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Великой армии Европы все оказались должны. Фото: novorosinform.orgВеликой армии Европы все оказались должны. Фото: novorosinform.org
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Украинская армия получила удар в спину. Об этом заявил украинский депутат от партии Порошенко Артур Герасимов.

По его словам, сорваны поставки в ВСУ не только зимней формы, но и бронежилетов с касками. Теперь боевики переживают, что им будет не так комфортно уничтожать дончан.

- И это в то время, когда враг ни на день не прекращает обстрелы наших позиций, — пожаловался Герасимов. - ПАСЕ вернула российскую делегацию без выполнения Москвой резолюции о возвращении Крыма и Донбасса

Более того, предателями, по его словам, оказались также и международные партнёры Украины, которые вопреки интересам Киева и в угоду их собственным делают все возможное для налаживания отношений с Москвой.

По его мнению, это может послужить началом отмены всех антироссийских санкций.

При этом, как мы сообщали, обстрелы ДНР и ЛНР не прекращаются. Вчера снова ранен мирный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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