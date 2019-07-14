2019-07-14T09:45:37+03:00
Политика

В полночь украинские боевики открыли огонь по селу Пришиб в ЛНР

За прошедший день ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня
Екатерина Сорока
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Участники Контактной группы с осени 2014 года больше 20 раз заявили о достижении соглашений по соблюдению режима прекращения огня. Фото: rusvesna.suУчастники Контактной группы с осени 2014 года больше 20 раз заявили о достижении соглашений по соблюдению режима прекращения огня. Фото: rusvesna.su
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За прошедшие сутки украинские боевики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Сначала днем они открыли огонь по населенному пункту Золотое-5, а в полночь – обстреляли село Пришиб. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За 13 июля со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано два обстрела по следующим направлениям. В 11.05 из населенного пункта Золотое-4 открыли огонь по Золотому-5. В 00.40 под обстрел попало село Пришиб. Огонь велся с позиций ВСУ, размещенные у села Крымское, — говорится в сообщении СЦКК.

Для обстрелов украинские боевики использовали гранатометы и пушки боевых пехотных машин. Всего было сделано 29 выстрелов из гранатометов и 7 – из пушек.

— Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется, — добавили в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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