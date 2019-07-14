2019-07-14T07:17:28+03:00
Общество

Погода в Луганске сегодня: облачно и небольшой дождик

Июль решил подарить луганчанам немного прохлады
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дождливая погода сохранится в ближайшие дни. Фото: Евгении КарпачевойДождливая погода сохранится в ближайшие дни. Фото: Евгении Карпачевой
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Дожди радуют и Луганск. Температура воздуха в ЛНР 14 июля будет колебаться от плюс 11 градусов ночью до 29 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь, поэтому не забудьте про зонт.

- С 21.00 13 июля до 21.00 14 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами слабый кратковременный дождь, гроза, ночью и утром слабый туман, ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 24-29 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 23-25 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В целом такая дождливая погода сохранится в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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