Погода в Донецке сегодня: тепло, вечером ожидается гроза

СЕГОДНЯ 07:10 2019-07-14T07:10:01+03:00

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Июль неожиданно порадовал утомленных летним зноем дончан - наконец пришла долгожданная прохлада и дожди.

Сегодня, в воскресенье 14 июля, чистое небо в Донецке скроется днем за облаками, но к вечеру погода опять прояснится. Днем ожидается дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен закончиться.

Утром воздух прогреется до +15, днем температура поднимется до +24. 14 июля отмечается день памяти святых чудотворцев бессребренников Космы и Дамиана. В крестьян в это время начинался сенокос: «Кузьма и Демьян пришли - на покос пошли». К этому времени поспевает малина, первые овощи. Наши предки на Кузьму и Демьяна варили варенье из крыжовника. В прежние времена заметили, хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день, то и 14 ноября ничего хорошего не жди.

ИСТОЧНИК KP.RU