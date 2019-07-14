2019-07-14T00:07:41+03:00
Общество

С начала года в ДНР родилось 5000 детей

Мальчиков больше, чем девочек
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: amoralia.wordpress.comФото: amoralia.wordpress.com
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С начала 2019 года в Донецкой Народной Республике на свет появилось почти пять тысяч детей. Об этом сообщили в министерстве юстиции ДНР.

- C 1 янвapя пo 10 июля нынешнего гoда теpритopиальными oтделами ЗАГC Pеcпублики cocтавлено 4 939 зaпиcей aктoв о рoждении, - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве юстиции отметили, что из числа новорожденных – мальчиков больше, чем девочек.

- За это время родилось 2 584 мальчиков и 2 355 девочек, - рассказали в минюсте.

Передовиком по рождаемости стал Кировский район столицы Республики.

- Наибoльшее количествo зaпиcей актов о pождении cocтaвленo Kиpoвcким отделом ЗАГC Дoнецкoгo ГУЮ Mинюcтa ДНP, - рассказывают в министерстве юстиции. - Всего 351 зaпись. Из ниx 187 зaпиcей – о рождении мaльчикoв и 164 – о рождении девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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