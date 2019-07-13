Солдаты ВСУ избили своего командира из-за задержки денежной выплаты
Солдаты 30-й бригады Вооруженных сил Украины избили своего командира и объявили бойкот из-за махинации с денежными выплатами за службу на передовой. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
– По информации наших источников, в 30-й отдельной механизированной бригаде задержка выплат за выполнение задач в зоне Операции объединённых сил привела к массовому саботированию военнослужащими приказов командования ротного звена, преступлениям и случаям дезертирства, – рассказали оборонном ведомстве Республики.
В НМ ЛНР рассказали, что 11 июля четверо военнослужащих 30-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили командира роты инженерного обеспечения капитана Хоменко за незаконное лишение их дополнительных выплат за июнь.
– В настоящий момент Хоменко с тяжёлыми травмами головы госпитализирован в медицинское учреждение населённого пункта Бахмут. Командир бригады полковник Гараз проводит разбирательство по данному факту, – отметили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU