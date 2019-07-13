Луганские боксеры за сезон завоевали больше 650 медалей

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-13T18:07:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортсмены Луганской республиканской федерации бокса имени Эдуарда Дидоренко за прошедший учебный год приняли участие в 48 соревнованиях, завоевав на них больше 650 медалей. Об этом ЛИЦ сообщил президент федерации Юрий Галенда.

- Во все времена физическая подготовка и защита рубежей своего края были основой жизни мужчин нашего казачьего края. Сосредоточив свою работу на подготовке молодых боксеров, мы имеем, считаю, высокие показатели, - отметил он.

- Так, только за прошедший учебный год, с сентября 2018 по июнь 2019 года, мы провели 48 соревнований, из которых 18 - у себя, пять - в ДНР и 26 – в Российской Федерации. Только из России за сезон наши боксеры привезли 63 золотые, 27 серебряных и 12 бронзовых медалей. Всего наша коллекция за учебный год пополнилась 653 медалями, - сообщил он.

Он почеркнул, что боевые качества спортсменов Федерации знают коллеги центра и юга России, поэтому с удовольствием приглашают к себе на турниры, чтобы придать им высокий уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU