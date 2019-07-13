В Ясиноватой открылся республиканский турнир по футболу среди дворовых команд

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-13T17:02:39+03:00

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В рамках республиканского турнира по футболу «Чемпион моего двора», организованного ОД «Донецкая Республика», сегодня, 13 июля, на футбольном поле по улице Полтавская Ясиноватой состоялся турнир по футболу среди юных горожан 2006-2007 года рождения.

Наряду с игрой юных футболистов, стартовал городской проект «Лига дворового футбола» среди взрослых, организованный секретарем местного отделения «Донецкая Республика», главой Ясиноватой Дмитрием Шевченко. На футбольное поле вышли городские команды МЧС, полиции, команда футболистов города.

- Республиканский фестиваль «Чемпион моего двора» организован для проведения досуга детей во время летних каникул, привлечение их к регулярным занятиям спортом, укрепления здоровья, достижения спортивных успехов, а также с целью создания дворовых футбольных команд, - рассказал Дмитрий Шевченко.

По окончанию соревнований он поблагодарил команды за участие, а также вручил подарки. Для всех был организован бесплатный кулеш и выездная торговля.

ИСТОЧНИК KP.RU