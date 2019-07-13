Обстрел центра Ясиноватой: опубликованы фото
ВСУ целенаправленно обстреляли центр города
Фото: СЦКК
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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Вооруженные силы Украины целенаправленно обстреляли центральную часть города Ясиноватая противотанковыми ракетами.
– В результате обстрела повреждено здание Ясиноватской районной администрации, расположенной по адресу: улица Орджоникидзе, дом 124, – рассказали в донецком представительстве, – Жертв среди мирных граждан не зафиксировано. В здании администрации повреждены 27 оконных блоков и фасад.
Фото: СЦКК
Фото: СЦКК
Фото: СЦКК
ИСТОЧНИК KP.RU