Обстрел центра Ясиноватой: опубликованы фото

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-13T16:55:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Вооруженные силы Украины целенаправленно обстреляли центральную часть города Ясиноватая противотанковыми ракетами.

– В результате обстрела повреждено здание Ясиноватской районной администрации, расположенной по адресу: улица Орджоникидзе, дом 124, – рассказали в донецком представительстве, – Жертв среди мирных граждан не зафиксировано. В здании администрации повреждены 27 оконных блоков и фасад.

Фото: СЦКК

Фото: СЦКК

Фото: СЦКК

ИСТОЧНИК KP.RU