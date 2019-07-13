Донбасс для украинских политиков стал сценой предвыборного пиара

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-13T14:41:57+03:00

Они для повышения своего рейтинга делают громкие заявления о намерениях остановить войну

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Украинские политики перед выборами для повышения своего рейтинга посещают Донбасс и делают громкие заявления о намерениях остановить военные действия в стране. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

- Зона боевых действий уже длительное время является сценой для предвыборного пиара разного рода украинских партий и отдельных политиков, стремящихся повысить свой рейтинг за счет войны, - сказали в НМ ЛНР.

В армии Республики отметили, что командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский отдал указания командирам ВСУ в Донбассе обеспечить поддержку партии бывшего президента Украины Порошенко «Европейская солидарность», членом которой является и сам, а также дискредитировать действующую украинскую власть (партию «Слуга народа»).

Так, командир 25-й бригады по приказу Михаила Забродского подготовил и по дополнительной команде готов совершить провокацию на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской для срыва выполнения рамочного решения, тем самым существенно снизить рейтинг партии действующего президента.

Кроме того, на прошлой неделе предвыборный тур в Донбасс совершила Надежда Савченко. Она посетила расположение 14-й бригады ВСУ в Марутово.

- Эти и многие другие подобные эпизоды говорят о том, что украинские политики, преследуя собственные интересы, не гнушаются откровенно вести саморекламу в зоне боевых действий, строя свою политическую карьеру на горе мирного населения Донбасса, - резюмировали в Народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU