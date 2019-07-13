Под Луганском на мине подорвался рыбак

СЕГОДНЯ 13:39 2019-07-13T13:43:29+03:00

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В пригороде Луганска в поселке Зеленая Роща на мине подорвался пенсионер. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

В районе пионерлагеря «Солнечный» 68-летний мужчина шел на рыбалку и наступил на мину, в результате чего получил минно-взрывную травму.

- С диагнозом: непроникающее ранение передней брюшной стенки, травматическая ампутация левой стопы, травматический и геморрагический шок 1-2 степени пострадавший доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу, – рассказали в пресс-службе МЧС.

Как не подорваться на мине

- В основном люди травмируются по незнанию или из любопытства, - объясняют специалисты. - Они находят взрывоопасный предмет и пытаются его разобрать. Если вы обнаружили боеприпас, не стоит подходить к нему близко, а тем более передвигать, толкать и переносить. Надо его как-нибудь пометить – веткой, палкой, яркой веревкой. И той же дорогой, по которой вы к нему подошли, отходить назад. С расстояния 100 метров позвоните в МЧС или полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU