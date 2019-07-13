Ежегодные соревнования среди сотрудников МЧС по мини-футболу: Победила команда пожарных из Шахтерска
Каждый год Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики проводит соревнования по мини-футболу среди подчиненных подразделений.
- В этом году, уже по сложившейся традиции соревнования прошли в два этапа. В первом этапе соревнований, который проходил с 4 по 5 июля, приняли участия 20 команд подчиненных подразделений Министерства, которые были распределены на 5 зон.
По результатам зональных игр, команды-победители приняли участие во втором этапе соревнований, который прошел 11-12 июля 2019 года на спортивной базе МЧС ДНР. В финале встретились команды Государственных пожарно-спасательных отрядов городов Шахтерск, Донецк, Горловка, Макеевки и поселка городского типа Тельманово, - сообщили в МЧС.
Соревнования проходили в напряженной борьбе, по итогам игр призовые места распределились следующим образом:
3-е место заняла команда ГПСО г. Горловка;
2-е место заняла команда ГПСО пгт. Тельманово;
1-е призовое место заняла команда ГПСО г. Шахтерск.
В торжественной обстановке замминистра МЧС полковник службы гражданской защиты Дмитрий Захаров наградил победителей соревнований кубками, медалями и грамотами соотвествующих степеней.
ИСТОЧНИК KP.RU