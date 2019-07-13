Ежегодные соревнования среди сотрудников МЧС по мини-футболу: Победила команда пожарных из Шахтерска

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-13T12:00:16+03:00

На втором и третьем месте команды пожарно-спасательных отрядов из Тельманово и Горловки, соответственно

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Каждый год Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики проводит соревнования по мини-футболу среди подчиненных подразделений.

- В этом году, уже по сложившейся традиции соревнования прошли в два этапа. В первом этапе соревнований, который проходил с 4 по 5 июля, приняли участия 20 команд подчиненных подразделений Министерства, которые были распределены на 5 зон.

По результатам зональных игр, команды-победители приняли участие во втором этапе соревнований, который прошел 11-12 июля 2019 года на спортивной базе МЧС ДНР. В финале встретились команды Государственных пожарно-спасательных отрядов городов Шахтерск, Донецк, Горловка, Макеевки и поселка городского типа Тельманово, - сообщили в МЧС.

Соревнования проходили в напряженной борьбе, по итогам игр призовые места распределились следующим образом:

3-е место заняла команда ГПСО г. Горловка;

2-е место заняла команда ГПСО пгт. Тельманово;

1-е призовое место заняла команда ГПСО г. Шахтерск.

В торжественной обстановке замминистра МЧС полковник службы гражданской защиты Дмитрий Захаров наградил победителей соревнований кубками, медалями и грамотами соотвествующих степеней.

ИСТОЧНИК KP.RU