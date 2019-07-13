2019-07-13T11:08:28+03:00
Политика

ВСУ за сутки выпустили по ДНР больше 230 снарядов и мин

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за сутки выпустили по ДНР больше 230 снарядов и мин. Фото: news-front.infoВСУ за сутки выпустили по ДНР больше 230 снарядов и мин. Фото: news-front.info
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ВСУ в минувшие сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 231 боеприпас. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Под огнем украинских силовиков оказались район «Вольво-центра», поселки Еленовка и шахты «Трудовская», Доломитное, Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка, Докучаевск, Безыменное, Коминтерново, Куликово, Ленинское и Саханка, - рассказал он.

Вооруженные формирования Украины использовали гаубицы калибра 152 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, ПТУР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Обстрелами в той или иной степени разрушены 13 жилых домов. За предыдущие сутки украинские силовики 39 раз нарушили «режим тишины», выпустив по территории ДНР 412 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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