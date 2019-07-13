2019-07-13T10:30:39+03:00
Происшествия

В Донецке на пожаре пострадали двое детей

ЧП произошло в Кировском районе
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Донецке на пожаре пострадали двое детей. Фото: x1.com.uaВ Донецке на пожаре пострадали двое детей. Фото: x1.com.ua
Изменить размер текста:

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали на пожаре в Кировском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 12 июля по адресу улица Петровского, 119 б в Кировском районе Донецка произошел пожар в трехкомнатной квартире на девятом этаже. В результате пострадало четыре человека: женщины 1977 и 1974 годов рождения и девочки 2014 и 2015 годов рождении, – говорится в сводке.

Отмечается, что пострадавшие в госпитализации не нуждались. Причина пожара устанавливается.

По данным спасательного ведомства, за минувшие сутки сотрудник МЧС ДНР ликвидировали 18 пожаров, из них 5 – загорание сухой растительности. Больше всего пожаров было в Донецке (5), Енакиево – 3, Харцызске – 2. В Макеевке, Горловке и Снежном – по одному.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Харцызске прошел фестиваль семейного отдыха «Family Fest»
ВСУ обстреляли подготовленную к новому учебному году школу в Донбассе
В Донецком ботаническом саду зацвел жасмин
Дарья Морозова: ВСУ провоцируют новый виток эскалации конфликта в Донбассе
Обстрелы ЛНР: ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ обстреляли центр Ясиноватой. Пострадало здание горадминистрации
СБУ собирает данные сотрудников Красного Креста, которые помогали республикам Донбасса
Впервые за 37 лет в Зуевской ТЭС в Донбассе поменяют водовод
Больше 70 работ металлургов из Донбасса поборются за призовой фонд миллион рублей
Украинская армия разместила гаубицы, зенитные установки и бронетехнику в жилых массивах Донбасса
В ВСУ растут небоевые потери
"Почта Донбасса" выпустила новую марку из серии "Гербы городов ДНР"
Как на украинском телевидении рождаются фейки о войне в Донбассе
Почему в Донбассе командиры ВСУ отнимают у солдат мобильные телефоны
В Донбассе пройдёт конкурс мотиваторов с общим призовым фондом почти полтора миллиона рублей
Украинский оператор связи "Водафон" хочет восстановить связь на территории ДНР
«Доснималась порчи на 11 лет тюрьмы»: В Луганске вынесли приговор мошеннице
ОБСЕ зафиксировала 140 единиц тяжелого вооружения ВСУ на передовой в Донбассе
Присланное из США на Украину вооружение оказалось бракованным
ВСУ обстреляли Васильевскую насосную станцию
Танкисты ДНР провели учения