В Донецке на пожаре пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-13T10:30:39+03:00

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Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали на пожаре в Кировском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 12 июля по адресу улица Петровского, 119 б в Кировском районе Донецка произошел пожар в трехкомнатной квартире на девятом этаже. В результате пострадало четыре человека: женщины 1977 и 1974 годов рождения и девочки 2014 и 2015 годов рождении, – говорится в сводке.

Отмечается, что пострадавшие в госпитализации не нуждались. Причина пожара устанавливается.

По данным спасательного ведомства, за минувшие сутки сотрудник МЧС ДНР ликвидировали 18 пожаров, из них 5 – загорание сухой растительности. Больше всего пожаров было в Донецке (5), Енакиево – 3, Харцызске – 2. В Макеевке, Горловке и Снежном – по одному.

ИСТОЧНИК KP.RU