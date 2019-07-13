2019-07-13T09:42:25+03:00
Общество

В Харцызске прошел фестиваль семейного отдыха «Family Fest»

После все участники бесплатно посетили контактный зоопарк «Джуманджи»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Харцызске прошел фестиваль семейного отдыха «Family Fest». Фото: Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНРВ Харцызске прошел фестиваль семейного отдыха «Family Fest». Фото: Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР
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В Харцызске в парке культуры и отдыха состоялся фестиваль семейного отдыха «Family Fest», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. В мероприятии приняли участие порядка тридцати человек из Республики, в числе которых присутствовали три соотечественника с подконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

- В программе фестиваля были спортивные эстафеты, интеллектуальные и кулинарные конкурсы, мастер-классы по танцам и многое другое. После окончания программы участникам фестиваля вручили сертификаты на единоразовое посещение контактного зоопарка «Джуманджи» в Харцызске, - рассказали в Министерстве молодежи, спорта и туризма.

День семьи, любви и верности – российский праздник, приуроченный ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Этот праздник отмечают в России, Болгарии, Белоруссии, Азербайджане, Украине, Германии, Франции, Великобритании и Приднестровье. Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка. В день празднования плетут венки из ромашек, дарят букеты ромашек и «февроньки» - открытки с изображением ромашек или других символов семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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