2019-07-13T09:16:09+03:00
Общество

ВСУ обстреляли подготовленную к новому учебному году школу в Донбассе

Сейчас Луковскую школу восстанавливают к 1 сентября
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Андрей Удовенко ознакомился с ситуацией в пострадавшей от обстрела ВСУ школе. Фото: Министерство образования и науки ДНРАндрей Удовенко ознакомился с ситуацией в пострадавшей от обстрела ВСУ школе. Фото: Министерство образования и науки ДНР
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Замминистра образования и науки ДНР Андрей Удовенко ознакомился с ситуацией в Луковской школе, которая претерпела значительные разрушения в результате обстрела ВСУ ночью и утром 11 июля.

От упавшего возле школы снаряда осталась глубокая воронка, в самом здании выбиты все стекла. Масса осколков от разбитых стекол была повсюду: на крыльце и под окнами, в классных комнатах и коридорах. По словам директора Надежды Буц, собирали стекла, наводили порядок, какой только может быть в этой ситуации, как говорится, «всем миром»: и сотрудники школы, и родители детей, и просто жители села.

- В этой школе обучаются 36 детей не только из Луково, но и из близлежащих сел - Таврическое и Запорожец, находящихся рядом с линией разграничения. В небольшой двухэтажной школе почти семейная атмосфера, ребята учатся с прилежанием, вниманием и заботой их окружают учителя, стремятся давать глубокие знания, прививать лучшие человеческие качества, такие как патриотизм, дружба, чувство справедливости, доброта, - сообщила начальник отдела образования администрации Тельмановского района Юлия Николаева.

В июне здесь работал пришкольный лагерь, где для детей были организованы спортивные игры, творческие конкурсы. Затем сделали косметический ремонт и были уверены, что школа готова к новому учебному году. Директор показывает фотографии, как уютно выглядели все комнаты. Внезапно, в несколько мгновений, мирная картина стала драматичной.

В беседе с педколлективом и сотрудниками школы было отмечено, что сейчас составляется проектно-сметная документация для ремонта здания. Андрей Удовенко сообщил, что в рамках мероприятий по обеспечению подвоза учеников и учителей Луковской школе выделят новый автобус. Кроме того, решат вопрос о выделении дополнительного количества учебников, поскольку учеников стало больше.

- Наша общая задача - чтобы 1 сентября в школе начались занятия, были созданы все условия для обучения детей, - подчеркнул Удовенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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