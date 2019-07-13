2019-07-13T08:14:47+03:00
Политика

Дарья Морозова: ВСУ провоцируют новый виток эскалации конфликта в Донбассе

Омбудсмен ДНР призвала международные правозащитные организации дать должную правовую оценку действиям украинской власти
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дарья Морозова: «ВСУ провоцируют новый виток эскалации конфликта в Донбассе». Фото: сайт Уполномоченного по правам человека в ДНРДарья Морозова: «ВСУ провоцируют новый виток эскалации конфликта в Донбассе». Фото: сайт Уполномоченного по правам человека в ДНР
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Действия вооруженных формирований Украины в последние месяцы направлены на эскалацию конфликта. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- В подтверждение этому – многократно усилившаяся интенсивность обстрелов вдоль всей линии соприкосновения, в результате которых с момента прихода к власти нового украинского президента уже получили ранения десятки граждан Донецкой Народной Республики, в том числе старики, женщины, дети, а 11 июля вследствие осколочного ранения в сердце, несовместимого с жизнью, погибла мирная жительница 1949 года рождения, - сообщила она.

По словам Морозовой, это является нарушением части 2 статьи 13 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов. Вооруженные формирования Украины целенаправленно терроризируют население Донбасса, используя обстрелы гражданских объектов как метод ведения военных действий.

Сложно найти статью в указанном документе, которую еще не нарушила украинская сторона. В числе таких нарушений – нападения на гражданское население и объекты, необходимые для его выживания, а также на тех, кто пытается восстановить их работоспособность, разрушение культовых сооружений, диверсии и провокации, насильственные исчезновения, пытки и другие жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство виды обращения и наказания, дискриминационные решения и социально-экономическая блокада.

- Настоятельно призываю международные правозащитные организации дать должную правовую оценку действиям украинской власти, которые являются недопустимыми в цивилизованном мире и ведут к новому витку эскалации насилия, - подчеркнула Дарья Васильевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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