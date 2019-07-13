Обстрелы ЛНР: ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-13T08:10:35+03:00

ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: Фото: news-front.info

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ВСУ пять раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские силовики подвергли обстрелам районы Сокольников, Лозового, Калиновки и Гурты, - рассказали в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. - Огонь вели из 82- и 120-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что вчера ВСУ три раза за сутки нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подвергли районы Логвиново и Сокольников. Огонь вели из 120-миллиметровых минометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Тем временем, украинская армия вынуждена закупать китайские запчасти и своими силами ремонтировать крупную партию неисправных приборов ночного видения, поставленных в зону проведения так называемой «Операции объединенных сил» из США. Управлению Народной милиции ЛНР стало известно об очередной крупной партии военной техники, поставленной Украине американскими партнерами.

ИСТОЧНИК KP.RU