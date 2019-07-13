2019-07-13T01:21:22+03:00
Политика

ВСУ обстреляли центр Ясиноватой. Пострадало здание горадминистрации

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: novorosinform.orgФото: novorosinform.org
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Вечером, 12 июля, Вооруженные силы Украины обстреляли центральную часть города Ясиноватая. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 19:45 ВСУ открыли целенаправленный огонь с применением противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по объекту гражданской инфраструктуры в населенном пункте Ясиноватая.

В ведомстве отметили, что в результате обстрела повреждено здание Ясиноватской районной администрации, расположенной по адресу улица Орджоникидзе, дом 124.

- По предварительной информации жертв удалось избежать. Информация уточняется, - добавили в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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