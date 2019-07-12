Почему в Донбассе командиры ВСУ отнимают у солдат мобильные телефоны

СЕГОДНЯ 20:27 2019-07-12T20:29:27+03:00

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Современные средства разведки позволяют прослушивать разговоры противника по мобильной связи. Это известно даже школьнику. Но на Украине сей факт раздули до невероятных размеров. А всего лишь для того, чтобы запугать своих военнослужащих «российской угрозой»

Министерство обороны незалежной распространило среди личного состава предупреждение от Службы безопасности Украины о том, что на территории республик Донбасса якобы действует радиоэлектронная разведка России. Причем, аппаратура позволяет перехватывать телефонные разговоры на расстоянии в 150 километров, определяя местоположение собеседников. Об «информации СБУ» сообщил на горячую линию правоохранительных органов ДНР житель Славянска (подконтрольного Киеву города Донецкой области. – Авт.), который занимает должность в органах местной власти.

Впрочем, страшилка из СБУ была скептически воспринята украинскими военными связистами. Известно, что современная аппаратура радиоперехвата имеет радиус действия в десять километров. И это максимум.

Поэтому в подразделениях ВСУ в Донбассе считают, что таким образом руководство Украины через СБУ намерено пресечь «нежелательные разговоры» военнослужащих из зоны операции объединённых сил (ООС) с их близкими и друзьями о тяжелой ситуации.

Но этой «указивкой» пользуются не в меру ретивые командиры. Недавно командир 25-й десантной бригады Олег Зенченко даже приказал изъять у личного состава мобильные телефоны. Чтобы бойцы не могли сообщить кому-то реальную причину смерти одного из десантников. Оказывается, 30 июня в селе Нижнетеплое солдат принял наркотики и застрелил своего сослуживца. А комбриг скрыл сей факт от командования. Также полковник приказал начальнику медицинской службы оформить потерю бойца, как самоубийство.

ИСТОЧНИК KP.RU