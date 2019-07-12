СБУ собирает данные сотрудников Красного Креста, которые помогали республикам Донбасса
Сотрудник Харьковского погранотряда за денежное вознаграждение сообщил на горячую линию министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, что СБУ направило запрос руководству Харьковского пограничного отряда, в котором потребовало составить полный список сотрудников Международного комитета Красного Креста с указанием их полных установочных данных, которые с 2017 года по настоящее время пересекали границу Украины по документам организации.
- Особое внимание предписывалось уделять сотрудникам МККК, посещавшим неподконтрольные Украине территории, - сказал звонивший.
Сотрудника погранотряда удивило, что СБУ потребовало полные установочные данные.
- Такую информацию обычно собирают, когда берут человека в оперативную разработку, - считает он.
Заявитель выразил опасение, что сотрудники Международного комитета Красного Креста, посещавшие территорию ЛНР и ДНР и оказывавшие помощь местным жителям, находятся под угрозой репрессий со стороны СБУ.
ИСТОЧНИК KP.RU