СБУ собирает данные сотрудников Красного Креста, которые помогали республикам Донбасса

12 Июль 23:52 2019-07-12T23:52:55+03:00

Об этом сообщили в МВД ЛНР

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Сотрудник Харьковского погранотряда за денежное вознаграждение сообщил на горячую линию министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, что СБУ направило запрос руководству Харьковского пограничного отряда, в котором потребовало составить полный список сотрудников Международного комитета Красного Креста с указанием их полных установочных данных, которые с 2017 года по настоящее время пересекали границу Украины по документам организации.

- Особое внимание предписывалось уделять сотрудникам МККК, посещавшим неподконтрольные Украине территории, - сказал звонивший.

Сотрудника погранотряда удивило, что СБУ потребовало полные установочные данные.

- Такую информацию обычно собирают, когда берут человека в оперативную разработку, - считает он.

Заявитель выразил опасение, что сотрудники Международного комитета Красного Креста, посещавшие территорию ЛНР и ДНР и оказывавшие помощь местным жителям, находятся под угрозой репрессий со стороны СБУ.

ИСТОЧНИК KP.RU