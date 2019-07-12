ОБСЕ зафиксировала 140 единиц тяжелого вооружения ВСУ на передовой в Донбассе

СЕГОДНЯ 19:47 2019-07-12T19:47:43+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Солдаты Вооруженных сил Украины разместили 140 единиц тяжелого вооружения на передовой в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на отчет международной наблюдательной миссии ОБСЕ.

– В ходе мониторинга линии соприкосновения наблюдатели ОБСЕ выявили ранее не зафиксированную военную технику ВСУ, – рассказали в пресс-службе НМ ДНР.

На передовую в Донбасс Вооруженные силы Украины переправили пять реактивных систем «Град», 15 самоходных артиллерийских установок, 68 танков, две противотанковые пушки «Рапира», три миномёта 2Б9М «Василёк» и 47 бронетранспортёров ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU