ВСУ обстреляли Васильевскую насосную станцию

СЕГОДНЯ 18:32 2019-07-12T18:32:30+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Вооруженные силы Украины днем обстреляли район Васильевской насосной станции под Ясиноватой, персонал в укрытии.

- В 14:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая в направлении села Васильевка с применением крупнокалиберного и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие, - говорится в сообщении.

Представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU