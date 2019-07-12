Танкисты ДНР провели учения

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-12T18:20:00+03:00

Об этом сообщил в НМ Республики

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе Управления Народной милиции ДНР сообщили, что сегодня танковые части оборонного ведомства Республики провели занятия по преодолению водных преград.

– На текущей неделе в рамках программы боевой подготовки Народной милиции ДНР прошли сборы с механиками-водителями и наводчиками – операторами танков и БМП, а также проведены занятия с танковыми экипажами по практическому преодолению водных преград, – рассказали в пресс-службе НМ Республики.

В армии республики отметили, что во время учений военнослужащие повысили свои теоретические знания и улучшили практические навыки при работе на вооружении и военной технике.

ИСТОЧНИК KP.RU