Военнослужащие ДНР и ЛНР и сотрудники правоохранительных органов приняли участие в марафоне спецназначения
Сегодня в Донецке прошел марафон специального назначения среди военнослужащих Донецкой и Луганской Народных Республик и сотрудников министерства внутренних дел, а также представители Генеральной прокуратуры ДНР.
- В марафоне приняли участие 18 команд, - говорит президент республиканской Федерации Тактической стрельбы Александр Колкатин. – Такое мероприятие проводится с целью повышения уровня физической и тактической подготовки военнослужащих Донецкой и Луганской Народных Республик.
Марафон состоял из двух этапов.
- Забег на два километра, выход на рубеж 100 метров, подъем и спуск по склону террикона, забег вокруг террикона на дистанции полтора километра. После чего, участников ждет дальнейший инструктаж, а также работа стрелков, – рассказал Александр Колкатин.
ИСТОЧНИК KP.RU