2019-07-12T18:16:05+03:00
Политика

Военнослужащие ДНР и ЛНР и сотрудники правоохранительных органов приняли участие в марафоне спецназначения

Всего участвовало 18 команд
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Давид ХуджецФото: Давид Худжец
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Сегодня в Донецке прошел марафон специального назначения среди военнослужащих Донецкой и Луганской Народных Республик и сотрудников министерства внутренних дел, а также представители Генеральной прокуратуры ДНР.

- В марафоне приняли участие 18 команд, - говорит президент республиканской Федерации Тактической стрельбы Александр Колкатин. – Такое мероприятие проводится с целью повышения уровня физической и тактической подготовки военнослужащих Донецкой и Луганской Народных Республик.

Марафон состоял из двух этапов.

- Забег на два километра, выход на рубеж 100 метров, подъем и спуск по склону террикона, забег вокруг террикона на дистанции полтора километра. После чего, участников ждет дальнейший инструктаж, а также работа стрелков, – рассказал Александр Колкатин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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