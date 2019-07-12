2019-07-12T22:30:37+03:00
Звезды

Больше 70 работ металлургов из Донбасса поборются за призовой фонд миллион рублей

Результаты конкурса станут известны 18 июля
Екатерина Сорока
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Конкурс «Город мастеров» приурочен к празднованию Дня металлурга. Фото: youtube.comКонкурс «Город мастеров» приурочен к празднованию Дня металлурга. Фото: youtube.com
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Больше 70 работ мастеров металлургии были представлены на этапе регистрации в конкурсе «Город мастеров». Все они борются за призовое место. Победители смогут разделить между собой денежный фонд конкурса в размере больше миллиона рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли Республики.

— Сегодня в министерстве промышленности и торговли ДНР завершился прием заявок на участие в конкурсе-выставке изделий из металла «Город мастеров», приуроченного к профессиональному празднику День металлурга. Всего в конкурсе-выставке будет представлено 72 работы из металла, — говорится в сообщении министерства.

В этом году в конкурсе «Город мастеров» участвовали металлурги не только из ДНР, но и той части Донбасса, что временно находится под контролем Украины. На фоне остальных участников их не много, но все же они есть, и они вовремя представили свои работы на конкурсе.

В среднем каждый зарегистрированный участник прислал по две кованые фигуры. А какая из них войдет в тройку призёров станет известно 18 июля в парке Центра славянской культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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