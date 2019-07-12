2019-07-12T17:33:56+03:00
Политика

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пенсионерки от обстрела ВСУ в Гольмовском

Об этом сообщил в СК РФ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: СК РФФото: СК РФ
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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту гибели 69-летней мирной жительницы посёлка Гольмовский Горловки в результате обстрела ВСУ.

В комитете отметили, что женщина погибла в своей квартире в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

– Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), – сказано в сообщении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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