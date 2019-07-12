2019-07-12T17:27:32+03:00
Политика

Бойцы НМ ЛНР сбили два беспилотника ВСУ

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: russianpulse.ruФото: russianpulse.ru
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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ЛНР за неделю сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Украинские БПЛА проводили разведку на линии соприкосновения.

- За неделю подразделениями противовоздушной обороны Народной милиции было сбито два БПЛА, принадлежащих 14-й бригаде, - сообщил Осадчий.

Полученные фото и видеоматериалы с бортов летательных аппаратов противника переданы в Генеральную прокуратуру Республики.

- Материалы приобщены к уголовным делам в отношении командира 14-й бригады ВСУ (полковника Сергея) Войченко по статье 239 Уголовного кодекса ЛНР «Террористический акт» и частям 1 и 2 статьи 439 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», - отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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