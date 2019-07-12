12 Июль 21:58 2019-07-12T21:58:35+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

Изменить размер текста: A A

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что украинская армия разместила гаубицы, зенитные установки и бронетехнику в жилых массивах Донбасса

- В зону ответственности 54-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Новозвановка прибыла колонна вооружения и военной техники противника в составе пяти танков, восьми БМП, трех гаубиц Д-30, - сообщил Осадчий.

В Кряковке зафиксировано прибытие пяти БМП и трех зенитных установок ЗУ-23. В Трехизбенке вскрыто размещение трех бронетранспортеров, а в поселке Геевка размещены четыре БМП.

Факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются официальными отчетами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, - отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU