2019-07-12T14:57:31+03:00
Политика

В Луганске задержан бывший военнослужащий ВСУ

Об этом сообщили в НМ Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: fotokto.ruФото: fotokto.ru
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Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что представители луганской комендатуры задержали в районе бывшей воинской части ВСУ жителя Украины, ранее проходившего там службу.

- В ходе проведения мероприятий паспортного контроля подразделением луганской комендатуры в районе, где до 2014 года размещалась воинская часть «А 1973» ВСУ, был задержан гражданин Украины, ранее проходивший службу в этой части, - сообщил Осадчий.

Представитель оборонного ведомства Республики рассказал, что по предварительным данным, он самостоятельно прибыл в Луганск навестить своих родственников,

- Линию боевого соприкосновения пересек официально через КПВВ «Майорск», - говорит Яков Осадчий. - О том, что делал на бывшей территории своей части, внятно пояснить не может.

На данный момент комендатура продолжает проверку задержанного на причастность к участию в боевых действиях в составе ВСУ против республик Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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