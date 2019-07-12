2019-07-12T13:17:34+03:00
Политика

Поселок Красноармейское в ДНР на грани полного уничтожения

Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: na-svyazi.ruФото: na-svyazi.ru
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Из-за не прекращающихся обстрелов Красноармейского на юге ДНР, поселок оказался на грани полного уничтожения. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- На некоторых участках ситуация ухудшилась критически. В частности, село Красноармейское на юге Республики в результате непрекращающихся обстрелов оказалось на грани полного уничтожения, - говорит Денис Владимирович. - За последние несколько дней по этому населенному пункту украинские военные выпустили 71 артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Повреждения получили 30 жилых домов, школа и трансформаторная подстанция.

Глава ДНР отметил, что со дня инаугурации Зеленского в Донецкой Народной Республике повреждено или полностью разрушено 278 домостроений и 64 объекта инфраструктуры, в том числе три детских сада, три школы и две больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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