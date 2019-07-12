В Донбассе пройдёт конкурс мотиваторов с общим призовым фондом почти полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 20:10 2019-07-12T20:10:20+03:00

В конкурсе не предусмотрено деление на возрастные категории. Фото: championkids.com.ua

Для участия в конкурсе нужно сделать фотографию на спортивную тематику

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В Донбассе пройдёт конкурс мотиваторов "Живи ярче, будь в марте!". Условие участие в нем - это сделать фотографию на спортивную тематику. Авторы лучшей работы разделят между собой призовой фонд размером почти полтора миллиона рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР.

- Участникам необходимо сделать авторскую фотографию, выполненную в тематике номинаций: «Спортивное будущее Луганщины!», «Быть первым, быть лучшим!», «Моя спортивная семья», «Здоровым быть модно!», «Спортивный юмор», «Спорт крупным планом», «Наставник», «Дай волю эмоциям!», «Мгновение победы» и «Спортивный портрет».

Каждый кандидат на участие может подать по одной конкурсной работе в нескольких номинациях, - говорится в сообщении. Конкурс будет проходить в несколько этапов.

Первый - это приём документов. Для участия в конкурсе желающие должны отправить заявку с указанием своих личных данных.

К участию допускаются авторы фотографий, которым уже есть 14 лет. После принятия всех заявок, в течении месяца жюри конкурса будут оценивать работы конкурсантов. И только второго августа станут известны имена победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU