2019-07-12T14:12:22+03:00
Общество

Жители ЛНР смогут узнать об очередях на границе с Россией в режиме онлайн

Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: svpressa.ruФото: svpressa.ru
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В Государственном таможенном комитете ЛНР сообщили, то жители Республики теперь могут получать информацию об очередях на границе с Россией в режиме онлайн.

В сервисе постоянно обновляется информация об очередях на международных автомобильных пунктах пропуска «Изварино», «Должанский» и «Червонопартизанск».

– Информация о количестве транспортных средств на въезд в республику и выезд за её пределы будет обновляться каждые три часа, - говорит начальник отдела таможенных информационных технологий и статистики Государственного таможенного комитета Олег Афанасьев, - Сервис содержит данные по всем видам транспортных средств, как легковых, так и коммерческого назначения. Таким образом, сервис полезен как гражданам, так и субъектам хозяйствования, осуществляющим перемещение грузов и пассажиров.

В таможенном комитете уверены, что онлайн-сервис обеспечит равномерную загрузку пунктов пропуска.

– Перед выездом любой желающий может зайти на сайт ГТК ЛНР, посмотреть состояние очереди и проложить маршрут через наименее загруженный пункт пропуска, тем самым ускоряя пересечение границы, – отметил Афанасьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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